Yunusemre Belediyesi Gönüllere Dokunuyor

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmetleri ekibi, ilçedeki yüzlerce hasta, engelli ve yaşlı vatandaşa yardım eli uzatıyor. Bugüne kadar bin 610 vatandaşa ulaşan Yunusemre Belediyesi, bu hizmete ihtiyaç duyan vatandaşların kişisel bakım ve ev temizliğini yapıyor.

Sosyal projeleri ile dikkat çeken Yunusemre Belediyesi evde bakım hizmetiyle de evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşarak kişisel bakım ve ev temizliğini yapıyor. Hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getiren ekipler, bugüne kadar bin 610 vatandaşa ulaşırken; ihtiyaç sahipleri Gıda Bankası, tamirat ve tadilat hizmeti, eşya bürosundan da faydalanıyor.

Amaçlarının hasta, yaşlı engelli ya da kimsesiz vatandaşların yaşamlarını biraz da olsa kolaylaştırmak olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya, "Evde bakım hizmeti ile bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın kişisel bakımını, ev temizliğini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bin 610 vatandaşımız bu hizmeti aldı, almaya da devam ediyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayarak ya da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler" diye konuştu. - MANİSA