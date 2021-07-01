Yunusemre Belediyesi eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor
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Yunusemre Belediyesi eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor

Yunusemre Belediyesi eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde evcil hayvanların satışı yapmak için işyeri açmak isteyen vatandaşlara yönelik eğitim verilecek.

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde evcil hayvanların satışı yapmak için işyeri açmak isteyen vatandaşlara yönelik eğitim verilecek.

Yunusemre Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile birlikte anlamlı bir çalışmaya imza atıyor. Evcil hayvanların satışı yapmak için işyeri açmak isteyen vatandaşların hayvan hakları hakkında bilgi, bakımının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin eğitim verecek. Eğitim, 06 Temmuz Salı saat 10.00'da zoom üzerinden yapılacak. Tek gün sürecek eğitime katılanlara sertifika verilecek. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 vesikalık fotoğraf ve ikametgah belgesi ile Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurabilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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