Yunusemre Belediyesi bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Yunusemre Belediyesi bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Yunusemre Belediyesi bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla alınan kurbanlıklar kesilerek 2 bin 500 aileye dağıtıldı.

Yunusemre Belediyesi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla alınan kurbanlıklar kesilerek 2 bin 500 aileye dağıtıldı.

İhtiyaç sahiplerinin Kurban Bayramını adına yaraşır şekilde kutlayabilmesi için geleneğini bozmayan Yunusemre Belediyesi bu bayram da 2 bin 500 aileye kurban eti dağıttı. Dağıtıma Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çerçi, onların bayramını kutladı, ülkemizde de etkili olan koronavirüs pandemisi dolayısıyla açıklanan önlemlere uymalarını istedi. Sosyal belediyeciliği önemsediklerini belirten Başkan Çerçi, dağıtıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz de aile olarak kurbanlarımızı burada kestirdik. Yine vatandaşlarımızın yaptığı çok sayıda kurban hayrı ile beraber Yunusemre Belediyesi olarak bu yıl 70 kadar hayvanı kurban kestik. Bunun hemen hemen yarısı büyükbaş. Tahminen 2 bin 500 ailemize ulaşmamız söz konusu. Etlerimizi vatandaşlarımıza bayram süresince ulaştıracağız. Ben de dağıtımın bir kısmına katılarak vatandaşlarımızın bayramını kutladım. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor, onların da bayramı bayram tadında geçirmelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda ekibimiz çok güçlü, tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Yunusemre vatandaşımızın yanında" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Yunusemre Belediyesi bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Yunusemre Belediyesi bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Yunusemre Belediyesi bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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