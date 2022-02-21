Yunusemre Belediyesi 2 bin çocuğun saç tıraşını ücretsiz yaptırdı - Haberler

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Yunusemre Belediyesi 2 bin çocuğun saç tıraşını ücretsiz yaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yunusemre Belediyesi 2 bin çocuğun saç tıraşını ücretsiz yaptırdı

Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı gönül seferberliği kapsamında 7-14 yaş arası yaklaşık 2 bin çocuğun saç tıraşı ücretsiz olarak yapıldı.

Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı gönül seferberliği kapsamında 7-14 yaş arası yaklaşık 2 bin çocuğun saç tıraşı ücretsiz olarak yapıldı. Kampanya ile hem ailelerin hem de esnafın yüzü güldü.

On binlerce ailenin yüzünü güldürecek olan son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlatan Yunusemre Belediyesi, ilçede belirlenen kuaförlerde 7 - 14 yaş arası çocuklara saç tıraşı hizmetini ücretsiz olarak verdi. Listeleri açıklanan kuaförlerde çocuklar ücretsiz olarak saç tıraşı hizmeti aldı. Kampanyadan yaklaşık 2 bin çocuğun faydalandığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kampanya ile hem ailelerin hem de esnafın desteklendiğini söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardımlaşma ve dayanışma bizim kültürümüzün, inancımızın en temel özelliği. Başlattığımız "Gönül Seferberliği" kapsamında 7 - 14 yaş arası çocuklarımıza saç tıraşını ücretsiz olarak yaptık. Bu zamana kadar yaklaşık 2 bin çocuğumuz uygulamamızdan faydalandı. Bu destekle hem ailelerimizin hem de esnafımızın yüzünün gülmesine vesile olduk. Çocuklarımızın tebessümü paha biçilemez. Yunusemre'de sen ben yok, biz varız. Her zaman biriz, beraberiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi 2 bin çocuğun saç tıraşını ücretsiz yaptırdı

Yunusemre Belediyesi 2 bin çocuğun saç tıraşını ücretsiz yaptırdı

Yunusemre Belediyesi 2 bin çocuğun saç tıraşını ücretsiz yaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yunusemre Belediyesi, Yerel, Haberler

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