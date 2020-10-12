Yunusemre Belediye Meydan Projesinde çalışmalar yoğunlaştı

Yunusemre Belediyesi hizmet binasının yer aldığı bölgede hayata geçirilen meydan projesinde çalışmalar yoğunlaşırken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmaları yerinde inceledi.

Yunusemre Belediyesi hizmet binasının yer aldığı bölgede hayata geçirilen meydan projesinde çalışmalar yoğunlaşırken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmaları yerinde inceledi.

İlçede birbirinden güzel birçok projeyi tamamlayan Yunusemre Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi. Yunusemre Belediyesi hizmet binasının bulunduğu alanda yapılan Meydan Projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen caminin çevresi düzenlenirken, projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Başkan Çerçi açıklamasında, "Meydan projemizde daha önce kafeteryamızı tamamlayarak hizmete açtık. Cami inşaatımızda da sona yaklaşılıyor. Hizmet binamızı da yenileyeceğiz. Ayrıca gençlik merkezi ve yeraltı otoparkı yapacağız. Proje tamamlandığında ilçemiz çok güzel bir meydana, belediye hizmet binasına ve birbirinden güzel hizmetlere kavuşacak" dedi.

Proje kapsamında, Yunusemre Belediyesinin bulunduğu alan yeniden düzenlenerek içerisine yeni bir belediye binası, cami, kafeterya, gençlik merkezi ve yeraltı otoparkı yapılacak. Kafeterya binası ve çevre düzenlemesi yapılırken cami inşaatı ise devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı