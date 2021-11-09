Yunusemre Bağyolu Mahallesi de MASKİ'yle Sağlıklı Altyapıya Kavuşuyor

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de, mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana devam ettiği altyapı dönüşüm hamlesini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Manisa il merkezinde köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde kısmi kanalizasyon hattı imalatı ve yenileme işi kapsamında 13 mahalle için ihaleye çıkıldı. Çıkılan ihale kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesinde de yeni yerleşim alanına sıfırdan kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başlandı. Altyapı sorunlarına son vermek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de yürütülen çalışmayı yerinde inceledi. Deniz, "550 bin TL yatırımla hayata geçirilen çalışma Bağyolu'nda önemli bir soruna son verecek. Ekipler yoğun bir tempoda çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Çalışmadan memnunuz"

Mahalle Muhtarı Bülent Gürcan, "Çalışmadan memnunuz. Ekipler çok iyi çalışıyor. Mahallemizin yeni yerleşim alanında yapılan kanalizasyon hattı döşeme çalışması için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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