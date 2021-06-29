Yunuseli'nde modern alışveriş dönemi
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Yunuseli'nde modern alışveriş dönemi

Yunuseli'nde modern alışveriş dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Osmangazi Belediyesi tarafından Yunuseli Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazar yerinde ilk semt pazarı kuruldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından Yunuseli Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazar yerinde ilk semt pazarı kuruldu. Üst katı otopark, alt katı ise kapalı pazar yeri olan tesis, hem pazarcı esnafına hem de mahalle sakinlerine konforlu alışveriş imkanı sunuyor.

Osmangazi Belediyesi, sokak aralarında kurulan, yol ve cadde kapatılarak trafiğin aksamasına neden olan semt pazarlarını, modern pazar alanlarına taşımaya devam ediyor. Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bugüne kadar ilçenin birçok noktasına kapalı pazar alanları inşa eden Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'ne de üstü kapalı modern bir pazar alanı kazandırdı. Toplam 3 bin metrekare alana sahip Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'nın üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 100 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı olarak inşa edildi.

Pazarın ilk gününde tezgahlarını açan esnaf, üstünün kapalı olması sayesinde sıcak yaz gününde serin bir ortamda ürünlerini satma imkanı bulurken, vatandaşlar da adeta AVM konforunda olan bu tesiste, alışveriş yapmanın keyfini çıkardı. Pazartesi günleri pazar kurulacak olan Yunuseli Kapalı Pazar Alanı, diğer günlerde otopark olarak bölge halkına hizmet verecek. Böylelikle bölgedeki otopark meselesi de çözülmüş olacak. - BURSA

Yunuseli'nde modern alışveriş dönemi
Yunuseli'nde modern alışveriş dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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