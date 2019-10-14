Yunus timleri şüphelilerin korkulu rüyası oldu

Yunus timleri şüphelilerin korkulu rüyası oldu

Bursa yunus timleri ile asayiş ekipleri tarafından farklı noktalarda yapılan uygulamalarda aralarında yıllardır kaçtıkları tespit edilen 73 aranan şahıs yakalandı.

14.10.2019 12:45
Yunus timleri şüphelilerin korkulu rüyası oldu

Bursa yunus timleri ile asayiş ekipleri tarafından farklı noktalarda yapılan uygulamalarda aralarında yıllardır kaçtıkları tespit edilen 73 aranan şahıs yakalandı. 14 gün devam eden uygulamalarda aynı zamanda çok sayıda şüpheli şahıs ve silah ele geçirildi.


Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri tarafından 14 gün boyunca farklı noktalarda çeşitli kontroller yapıldı. Uygulamalarda yunus polisleri ile asayiş devriye ekipleri aralarında yıllardır farklı suçlardan aranmaları olan 73 şahıs yakalandı. Ekipler aynı zamanda 157 şüpheli şahıs yakalayarak, 21 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 270 tane fişek, 431 gram uyuşturucu madde ile 14 adet tane uyuşturucu hap ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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