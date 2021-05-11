Yunus timleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Çorum'da devriye görevi yapan Yunus timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Çorum'da devriye görevi yapan Yunus timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Yunus timleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kontrol edilen araç içerisinde bulunun iki şahıstan birisinde Ceska Zbrojovka marka adet tabanca ile tabancaya ait 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Araçta bulunan şahısların yapılan GBT sorgulamasında, diğer şahsın da Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı tespit edilmesi üzerine her iki şahıs da gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından şahıslardan birisi Cumhuriyet Savcısının talimatı polis merkezinden diğer şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı