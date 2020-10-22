Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
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Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı

22.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:07
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan 'Yunus Timleri' Kütahya'da göreve başladı.

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan 'Yunus Timleri' Kütahya'da göreve başladı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunus) Kuruluş ve Sertifika Töreni Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuar alanındaki törene; Vali Çelik'in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak ile polis memurları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Yunus Timlerinin gösterileriyle devam etti.

5 haftalık teorik ve pratik eğitim sonrası Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayan Yunus personelinin sertifikaları Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

Yunus personelini tebrik ederek başarılar dileyen Vali Ali Çelik, "Huzur ve güven şehri Kütahya'mızda gücümüze güç kattık. Motosikletli Polis Timlerimizle olaylara daha hızlı müdahale etme imkanı bulacak, suç ve suçlularla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Yunus personelimizden isteğim; kazaya sebebiyet verecek eylemlerden uzak durması. Bizler için en önemli husus sizlerin hayatta kalması. Rabbim kazasız, belasız görevler nasip etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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