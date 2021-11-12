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"Yunus Timleri" dualarla göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği bünyesinde motosiklet sürüş eğitimini tamamlayan "Yunus Timleri" dualar eşliğinde göreve başladı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği bünyesinde motosiklet sürüş eğitimini tamamlayan "Yunus Timleri" dualar eşliğinde göreve başladı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nün olaylara seri bir şekilde müdahale etmek ve suçluların bin an önce yakalanması amacıyla çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda nüfus yoğunluğu, trafik yoğunluğu ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe gibi alanlarda olaylara daha seri müdahale edebilmek amacıyla 24 polise motosiklet sürüş eğitimi verildi. 18 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimi başarıyla tamamlayan polisler için Resmi Ekipler Amirliği bahçesinde sertifika töreni düzenlendi. Sürüş eğitimlerini veren polisler ile eğitimi başarıyla tamamlayan polislere sertifikaları İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği bünyesinde göreve başlayan motosikletli polis timleri dualar eşliğinde ilk devriyelerine uğurlandı. - OSMANİYE

Yunus Timleri dualarla göreve başladı

Yunus Timleri dualarla göreve başladı

Yunus Timleri dualarla göreve başladı

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