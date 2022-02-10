Yunus timleri ansızın karşınıza çıkabilir... Şok denetimler sürüyor

BURSA (İHA) - Bursa'da her sokakta suç ve suçlunun karşısında duran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, son bir yılda 53 ruhsatsız tabancaya el koyarken, 246 olaya müdahale edip 278 suçluyu yakaladı. Anlık şok operasyonlarla en kritik noktalarda uygulama yapabilen motosikletli timler vatandaşlardan tam not alıyor.

İlk olarak 1993 yılında İstanbul'da faaliyete geçirilen Motosikletli Polis Timleri, başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suçluyu caydırma, yakalama ve kısa sürede müdahale etmesi konusunda ülke genelinde vatandaşın huzurunu korumak için çalışıyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, 2021 yılı genelinde yaptıkları denetimler ve müdahaleler sonucu inceledikleri 60 şüpheli üzerinden 53 tabanca ve 951 mermi ele geçirdi.

Bunun yanı sıra uyuşturucu madde ve aranan şahıslar üzerinde de etkili olan ekipler 2021 yılı boyunca toplamda 246 olaya müdahale ederek; 278 kişiyi gözaltına aldı. Yunus timleri yaptıkları yol denetimleri, araç kontrolleri, operasyon desteği ve aktif motosiklet kullanma becerilerini vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden kullanırken, yıl boyunca yaptıkları bu denetimler geçtiğimiz yıllara daha aktif olduklarını göz önüne seriyor. 2021 Ocak ile 2022 Ocak ayı aralığında toplamda 8491 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama Sistemi) sorgusu yunus timlerince yapıldı. Sorgulanan kişilerden 138'i çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

Suçlulara göz açtırmıyorlar

Şehrin tüm sokaklarında güvenliği sağlayan, vatandaşlara huzuru tesis eden timler; şubat ayının ilk haftasında sorguladıkları 955 kişiden 32'sini gözaltına aldı. Bunun yanı sıra sorgusunun ardından yapılan aramalarda kişiler üzerinde bulunan 4 ruhsatsız tabanca, 58 fişek ve birde bıçağa el konuldu. Ekipler bu ayın ilk haftasında ise toplamda 53 olaya müdahale edip 63 kişiyi gözaltına aldı. - BURSA