Yunus Sezer kimdir? AFAD başkanı Yunus Sezer kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Yunus Sezer kimdir? AFAD başkanı Yunus Sezer kaç yaşında, nereli?

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Yunus Sezer kimdir? AFAD başkanı Yunus Sezer kaç yaşında, nereli?

Alınan son dakika haberine göre Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla üç yeni atama kararı yayımlandı. Bunlardan biri olan AFAD başkanlığına Yunus Sezer getirilmiştir. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar 'Yeni AFAD başkanı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer kimdir?' diye araştırmakta. Peki, Yunus Sezer kimdir? AFAD başkanı Yunus Sezer kaç yaşında, nereli? Yunus Sezer hayatı ve biyografisi nedir?

Resmi gazetede yer alan karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal olurken Afad başkanı ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. Bir çok görevde bulunan Yunus Sezer'in hayatı araştırılmakta. Peki, Yunus Sezer kimdir? AFAD başkanı Yunus Sezer kaç yaşında, nereli? Yunus Sezer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

YUNUS SEZER KİMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamlayan Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilen Sezer, 2001'de kaymakam adayı olarak mesleğe başladı ve sırasıyla Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekilliği, İzmir Beydağ Kaymakam Vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, Giresun Alucra Kaymakamlığı, Sivas Altınyayla Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı. Sezer, 26 Ekim 2018'de Kırıkkale Valiliğine atanmıştı.

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