Yunus Polislerimiz Sertifikalarını Aldı
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Yunus Polislerimiz Sertifikalarını Aldı

Yunus Polislerimiz Sertifikalarını Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire başkanlığı koordinesinde ilimizde 17- 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Asayiş Polisi Temel Eğitim Kursu"nu başarı ile tamamlayan personele sertifikaları Vali Mustafa Tutulmaz tarafından verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire başkanlığı koordinesinde ilimizde 17- 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Asayiş Polisi Temel Eğitim Kursu"nu başarı ile tamamlayan personele sertifikaları Vali Mustafa Tutulmaz tarafından verildi.

Vali Tutulmaz burada yaptığı konuşmada: vatandaşlarımızın güven ve huzurunu, kanunlara saygılı, kurallara uygun, eşitlik ve hakkaniyet duygusuyla en üst düzeyde tesis ve temin etmenin önemini vurguladı, bu sorumluluk bilinci ile hareket edilmesini istedi.

Kaynak: Habermetre

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