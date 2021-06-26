Yunus polisi kimliğini unutan öğrencinin yardımına koştu
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Yunus polisi kimliğini unutan öğrencinin yardımına koştu

Yunus polisi kimliğini unutan öğrencinin yardımına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bir öğrenci kimlik katını unutunca yardımına Sarıyer Yunus Timleri koştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bir öğrenci kimlik katını unutunca yardımına Sarıyer Yunus Timleri koştu.

Türkiye genelinde öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde sınava girecek bir öğrenci kimlik kartını unuttu. Öğrencinin yardımında Sarıyer Yunus Timleri yetişti. Yunus polisleri öğrenciyi kimliğini almaya gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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