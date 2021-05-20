Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı
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Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı Polisin gölete atlayarak martıyı kurtarması takdirle karşılandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park'ta bulunan gölette bir martının çırpındığını gören yunus polisi, üniformasıyla birlikte suya atlayarak yaralı martıyı kurtardı.

Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı

Polisin gölete atlayarak martıyı kurtarması takdirle karşılandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park'ta bulunan gölette bir martının çırpındığını gören yunus polisi, üniformasıyla birlikte suya atlayarak yaralı martıyı kurtardı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Kent Park'ta ilginç anlara sahne olan görüntüler kaydedildi. Devriye görevi yapmakta olan yunus ekiplerinin yanına gelen bir vatandaş, gölette bir martının çırpındığını söyledi. Durum üzerine bölgeye giden polis, kanadı kırık martıyı kurtarmak için hiç düşünmeden üzerindeki üniformayla birlikte suya atladı. Polisin duyarlı hareketi çevredekilerin takdiri ile karşılandı. Yaralı martı, veterinere götürülmesi için belediye görevlilerine teslim edildi.

Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı
Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı
Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı
Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı
Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı
Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı
Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı
Son Dakika | Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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