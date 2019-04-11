Yunus Polisi Ağlayan Çocuğu Şekerle Sevindirdi

Denizli'de görevli bir polis, devriye görevini yaptığı sırada işitme engelli ailenin ağlayan çocuğunun yüzünü şeker hediye ederek güldürdü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerinde görevli Mehmet Açıkgöz, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda devriye görevi yaptığı esnada karşısından ağlayarak gelen bir kız çocuğu gördü.

İşitme engelli olan babasının kucağında bulunan kız çocuğu polisi görür görmez kucağına gitmek istedi. Polis memuru Açıkgöz'ün kucağına aldığı çocuğun ağlamayı bıraktığı görüldü. Açıkgöz hemen meydanda bulunan büfeden şeker alarak çocuğa ikram etti. Mutlu olduğu görülen çocuk, babasının ısrarının ardından polisin kucağından ayrılarak alandan uzaklaştı.

Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağlayan çocuğu gördüğünde çok üzüldüğünü ve hemen onu mutlu etmek için bir şeker aldığını söyledi.

Kaynak: AA