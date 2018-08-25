Yunus Mallı Yedek Kaldı, Wolfsburg Kazandı
Almanya Liginde Wolfsburg'un Schalke'yi ağırladığı ilk hafta maçında kazanan ev sahibi elip oldu. Maça yedek başlayan milli futbolcu Yunus Mallı forma şansı bulamadı.
Almanya Liginde ilk hafta maçıdna Wolfsburg ile Schalke karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Wolfsburg oldu.
Wolfsburg, 33. dakikada John Brooks'un golüyle 1-0 öne geçti. Schalke, 85. dakikada Nabil Bentaleb'in penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı. Wolfsburg'da Daniel Ginczek, 90. dakikada sahneye çıktı ve attığı golle skoru 2-1 yaparak takımına galibiyeti getirdi.
Schalke'de Matija Nastasic 66. dakikada kırmızı kart gördü. Wolfsburg'da da Wout Weghorst 68. dakikada kırmızı kart gören isim oldu.
YUNUS MALLI FORMA GİYMEDİ
Ev sahibi Wolfsburg'da milli futbolcu Yunus Mallı maç yedek kulübesinde başladı. Ancak teknik direktör Bruno Labbadia, Yunus Mallı'ya şans vermedi.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Wolfsburg, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Schalke, Hertha Berlin'i ağırlayacak.
BUNDESLIGA'DA SONUÇLAR:
Bremen 1-1 Hannover
Düsseldorf 1-2 Augsburg
Freiburg 0-2 Frankfurt
Hertha Berlin 1-0 Nürnberg