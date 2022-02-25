"Yunus"ların şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikleti Polis Timleri (Yunus Timleri) Büro Amirliği ekipleri, Barutluk Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yolcu olarak bulunan C.M.B'nin üst aramasında satışa hazır halde 7 paket halinde 7,59 gram esrar, H.Ç'nin aramasında ise ruhsatsız tabanca ve şarjörde dolu halde 2 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.