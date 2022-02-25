"Yunus"ların şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Yunus"ların şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikleti Polis Timleri (Yunus Timleri) Büro Amirliği ekipleri, Barutluk Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yolcu olarak bulunan C.M.B'nin üst aramasında satışa hazır halde 7 paket halinde 7,59 gram esrar, H.Ç'nin aramasında ise ruhsatsız tabanca ve şarjörde dolu halde 2 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title