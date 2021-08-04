YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
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YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YUNUS Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı'nca bu yıl ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Eskişehirli izleyicilerle buluştu.

YUNUS Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı'nca bu yıl ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Eskişehirli izleyicilerle buluştu.Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın ise yönetmenliğini yaptığı 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi. Yunus Emre'nin vefatının 700'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki tiyatro için Eskişehir Valiliği bahçesine sahne kurulurken, oyunu çok sayıda davetli izledi. Oyuncu Volkan Satır'ın Yunus Emre'yi canlandırdığı oyun büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin kendi dünyasında varlığının sebebini araması, Hacı Bektaş-ı Veli ve Taptuk Emre ile tanışmasını konu ediyor Oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve kareografisini ise Tolga Aktekin üstleniyor.Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri bulunan büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı'nca 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmişti. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun 'Yunus'la yürürken' adlı tiyatro oyununun Eskişehir'den sonra Kütahya'da sahneleneceği belirtildi.

YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
YUNUS'LA YÜRÜRKEN? TİYATROSU ESKİŞEHİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
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