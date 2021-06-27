GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
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GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde eğitim hizmeti' programı kapsamında lise öğrenimini tamamlayan bedensel engelli Yunus Emre Önal (19) da YKS'ye girdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde eğitim hizmeti' programı kapsamında lise öğrenimini tamamlayan bedensel engelli Yunus Emre Önal (19) da YKS'ye girdi.

İslahiye Çamlıca Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Yunus Emre Önal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evde eğitim hizmeti' uygulaması kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseyi eve gelen öğretmenler tarafından verilen eğitimle tamamladı. Hacı Sani Konukoğlu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden mezun olan Önal, bugün yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Oğlunun bu sınavdan başarılı sonuç alacağına inandığını ifade eden baba Yusuf Önal, "Oğlumuz ilkokuldan, liseye kadar evde aldığı eğitimi başarıyla tamamladı. Evde eğitimle de Hacı Sani Konukoğlu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Şimdi üniversite sınavına giriyoruz. İnşallah bu sınavda başarılı olacak. Burada oğlumla tüm engelli kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Anne Nuray Önal oğlunun ilerde daha iyi yerlere geleceğini ve başarılı olacağını söyledi.

GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ
GAZİANTEP YUNUS, EVDE EĞİTİMLE LİSEYİ BİTİRİP, SINAVA GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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