Yunus Emre, vefatının 700. yılında Mısır'da anıldı

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin İskenderiye Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde "Yunus'u Anma" programı düzenledi.

Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'ye ait şiirler ve ilahilerin okunduğu programda, Enstitü okutmanları tarafından ozanın anlatıldığı Arapça-Türkçe sunum yapıldı.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin İskenderiye Başkonsolosu Ali Emre Özen, "Türkçeyi en yalın haliyle kullanan ve şiirlerinde insan sevgisini öne çıkaran halk ozanımız Yunus Emre, 7 asırdan bu yana Türkçe ve Türk kültürü açısından ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir." dedi.

Özen, Yunus Emre'den aldıkları ilhamla Türk ve Mısır halkları arasındaki asırlara dayanan kadim dostluğu pekiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Anma programında konuşma yapan Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Yunus Emre Enstitüsü olarak tüm dünyada Yunus Emre'nin felsefesini anlatıyoruz. Yunus Emre'deki sevgi, barış ve kardeşlik felsefesi ile Allah aşkı sadece milletimizin kadim değerleri değil tüm insanlığın değerleridir."

Mısır'da 2010'da faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra kültür sanat faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi sürdürüyor.

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