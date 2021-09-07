Yunus Emre vefatının 700.yılında anıldı
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Yunus Emre vefatının 700.yılında anıldı

Yunus Emre vefatının 700.yılında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılında, "Yetmiş iki millete bir gözle bakmak" adlı söyleşi programı ile anıldı.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılında, "Yetmiş iki millete bir gözle bakmak" adlı söyleşi programı ile anıldı.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle düzenlenen programda Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, söyleşisini gerçekleştirdi.

2021'in Cumhurbaşkanlığınca "Bizim Yunus" yılı olarak ilan edildiğine değinen Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, Yunus Emre'nin yaşantısı hayat felsefesi ve yaşadığı dönemin siyasi durumu hakkında bilgi verdi.

Yunus Emre'nin yolunun sevgi yolu olduğunu, tüm inanç mensuplarına hoşgörü ile yaklaştığın belirten Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "Yunus Emre, tasavvuf edebiyatımızın en büyük halk şairlerinden biridir. Şiirlerinde sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. Orta Asya'da Ahmet Yesevi ile başlayan halk tasavvuf şiirinin en ölümsüz mısraları sevgi ile mayalanarak, Yunus Emre ile bütünleşmiş ve Anadolu halkına manevi güç aşılamıştır. Yunus Emre Kul hakkı, zulüm, gönül incitme konularına ikaz ederek, toplumsal yardımlaşmayı, dayanışmayı, barışı, hoşgörü ve adaleti yaymaya özen göstermiş, şiirlerinde tasavvufun inceliklerini halka işlemeye çalışmıştır" dedi. - GAZİANTEP

Yunus Emre vefatının 700.yılında anıldı
Yunus Emre vefatının 700.yılında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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