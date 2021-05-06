Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu
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Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu

Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla Eskişehir Valiliği koordinatörlüğünde Yunus Emre'yi anlatan ve çeşitli etkinlikleri duyurmak amacıyla "bizimyunus.gov.tr" isimli web sitesi kurulurken "yunusemreveeskisehir" etiketi etkinliğine paylaşım yağdı.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla Eskişehir Valiliği koordinatörlüğünde Yunus Emre'yi anlatan ve çeşitli etkinlikleri duyurmak amacıyla "bizimyunus.gov.tr" isimli web sitesi kurulurken "yunusemreveeskisehir" etiketi etkinliğine paylaşım yağdı.

Ocak ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 2021 yılı, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olmasından dolayı Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda her sene 1-7 Mayıs tarihlerinde kutlanan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'na gelindiğinde ülke çapında birçok etkinlik düzenlendi. Yunus Emre'nin memleketi olan Eskişehir'de ise Eskişehir Valiliği öncülüğünde Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliği ile bizimyunus.gov.tr web sitesi kuruldu. Ayrıca bugünün anlam ve önemine bağlı olarak açılan "yunusemreveeskisehir" etiketi ile 10 binin üzerinde paylaşım yapıldı.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi

Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin organize edileceği ve duyurulacağı bizimyunus.gov.tr isimli web sitesinde bu etkinliklere ek olarak akademisyenler tarafından Yunus Emre ile ilgili oluşturulan içerikler yayınlanacak. Web sitesinde ayrıca Yunus Emre'nin şiirleri ve sözlerinden oluşan bir galeri de mevcut.

"yunusemreveeskisehir" etiketine 10 binin üzerinde destek paylaşımı

Her sene 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası nedeniyle "yunusemreveeskisehir" etiketi ile paylaşım etkinliği yapıldı. Şehrin üniversiteleri, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'na bağlı okullar, sivil toplum kuruluşları ve birçok Eskişehirlinin paylaşımlarıyla destek verdiği "#yunusemreveeskisehir" etkinliğinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nı yayınladıkları video mesajlar ile kutladı. Hashtag etkinliğinde 10 binin üzerinde paylaşım yapıldı. - ESKİŞEHİR

Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu
Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu
Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu
Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu
Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu
Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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