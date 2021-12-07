Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının Düzenlediği Panelde Anıldı

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Türk Dünyası Vakfı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi paydaşlığında faaliyetlerine devam eden Eskişehir Düşünce Okulu, " Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen panele Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İlçe Kaymakamları, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Fazıl Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile merkez ve ilçelerdeki Düşünce Okulu öğrencileri, öğretmen ve idarecileriyle katıldı.

Panelde Düşünce Okulu öğrencileri Yunus Emre Dönemi, Hayatı, Eserleri, Yunus Emre'nin Tasavvuf Anlayışı ve Türkçe'ye Katkıları konuşuldu. Panelin genel değerlendirmesi, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Özçelik, Prof. Dr. Mehmet Topal ve Doç. Dr. Gökhan Tunç tarafından yapıldı.

Panel açılışında konuşan Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı; Türk Dünyası Vakfı bünyesinde 4. yılını tamamlayan Düşünce Okulunun, Anadolu Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Düşünce okulunun daha çok gence ulaşmak için yeni eğitim yılına Eskişehir'in ilçelerindeki ortaokul ve liseleri de dahil ettiğini ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Düşünce okulu hocalarımız hafta sonu merkezde yani Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, hafta içerisinde ise ilçelerimizde eğitim vermektedir. Müfredatı, edebiyattan tarihe, müzikten mimariye, birçok farklı atölyeyi kapsamaktadır. Disiplinler arası ve karşılaştırmalı atölyelerle gençlerimizin bilgi ve tecrübelerini arttırırken, eleştirel düşünme etkili iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde daha da ihtiyaç duyulan muhabbet edilecek ve akran öğrenmesine destek olacak ortamlar oluşturulmaktadır. Düzenlenen kültür gezileri ile atölyelerde öğrencilerimizin öğrendiklerini yerinde görme imkanı yakalayan gençlerimiz seyahat kültürüne de erken yaşta aşina olmaktadır. Kökü mazide, dallarıyla da atiye uzanan düşünce okulu bugün bizleri Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nın son günlerinde Yunus Emre paneliyle bir araya getirdi. Bu vesile ile Düşünce Okulu eğitmenlerini ve öğrencilerini tebrik ediyorum. "

Vali Erol Ayyıldız ise, Yunus Emre'nin sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan 21. yüzyıl insanına, çağın buhran ve bunalımlarına dair bir çıkış kapısı gösterdiğini söyledi.

Vali Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulu tarafından düzenlenen Yunus Emre panelinde yaptığı konuşmada, UNESCO tarafından 2021 yılının "Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı" ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Yunus Emre'nin sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan 21. yüzyıl insanına, çağın buhran ve bunalımlarına dair bir çıkış kapısı gösterdiğini ifade eden Vali Ayyıldız, şunları söyledi:

"Yunus Emre. O, kibrin ve kinin boy vermediği ve asla yeşermediği bir değerler dünyasının sesidir.

Adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim

Biz kimseye kin tutmayız kamu alem yardır bize

Onun kamu alemi yar görmesinde, hiç kimseye kin tutmamasında, yaradılanı yaradandan ötürü hoş gören bakış açısında üstüne titrediği gönül kavramını iyi anlamak gerekir. Bugün burada yad ettiğimiz Yunus Emre şahsında bu toprakların vatan kılınmasında, önce gönüllerin fethedildiği kurucu değerlerimize dair milli hafızamızı tazelemeyi fırsat bilmekteyiz. Eli, halkı incitmekten, gönlü, hırs ve emelden, dili, boş sözlerden bağlayan, gözü, bütün insanlığı bir tarağın dişleri gibi eş gören bütün erenlerimizin nefesi, organların şahitlik edeceği bir gün için henüz vakit varken, henüz nefes alıp vermekteyken yüzü ak, kalbi pak, fütüvvette, mertlikte gözü pek olma hususunda bizlere ahirete uzanan bir vizyon sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; "Sevdiğimi söylemezsem, sevmek derdi beni boğar" diyen Yunus misali, bizler de ona olan sevgimizi bir kez daha dillendiriyor; gönül dünyamıza katmış olduğu tüm iyilikler ve güzellikler sebebiyle onu bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor; sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. "

Düşünce okulu protokolü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt arasında imzalandı.

Panelde görevli öğrencilere sertifikalarının dağıtımının ardından program sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet