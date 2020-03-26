Yunus Emre türbesine Korona kilidi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yunus Emre türbesine Korona kilidi - Haberler
Mihalıççık, Eskişehir, Güncel

Yunus Emre türbesine Korona kilidi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre türbesinin kapısına Korona virüs tedbirleri kapsamında kilit vuruldu.

26.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:21
Yunus Emre türbesine Korona kilidi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre türbesinin kapısına Korona virüs tedbirleri kapsamında kilit vuruldu.

Anadolu'nun en önemli şahsiyetlerinden, veli kullarından olan Yunus Emre'nin Mihalıççık ilçesinde bulunan türbesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Jandarma girişleri engellemek için türbenin kapısına kilit vurup, girilmez şeridi çekti. Her yıl anma töreni gerçekleştirilen ve yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği türbe, sessizliğe büründü. Büyük alimin mezarı, Korona virüs nedeniyle boş kaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Ender Saraç Muhterem Nur Chloe Loughnan
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Polis İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Yunus Emre türbesine Korona kilidi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 15:12:14. #1.15#
title