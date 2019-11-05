Yunus Emre Türbesi'nde çalışmalar hızlandı

05.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:12

Yüzde 90'lık kısmı tamamlanan projede incelemelerde bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Manisa'nın inanç turizmi hareketliliğine katkı sağlayacak projeyi kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Ege Bölgesi'ndeki inanç turizmi açısından büyük öneme sahip olan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi Projesi tamamlanmak üzere. Kula'nın turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla ciddi ve kararlı adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nde başlattığı çevre ve meydan düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı projenin kısa süre içerisinde Kula'da inanç turizminin hizmetine sunulması hedefleniyor. Sona yaklaşılan projeyi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya yerinde inceleyerek, kontrol mühendislerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Topkaya, sona yaklaşılan projede araç yollarının parke taş kaplanması işinin, beton oluk ve bordür döşeme çalışmalarının, ahşap pergole oturma alanlarının imalatlarının Manisa Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, projeyi en kısa zamanda tamamlayarak inanç turizminin hizmetine açmayı hedeflediklerini söyledi.

ANLAMINA VE BÖLGEYE YAKIŞIR BİR PROJE

Daire Başkanı Topkaya proje hakkında verdiği bilgilerde, Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'ne ziyarete gelenlerin kullanabileceği, Emre Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ürünlerini sergileyebilecekleri ve Kadir Gecesi'nde türbeyi ziyaret eden vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çeşitli etkinliklerin yapılabileceği güzel bir proje olduğunu söyledi. Proje kapsamında meydanlar, piknik alanları, satış stantları ve ibadetlerini yapabilecekleri alanların yer alacağını belirten Topkaya, abdesthane ve şadırvan ile bölgeye yakışır bir projenin gerçekleştirileceğini kaydetti. Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Manisa'nın inanç turizmi hareketliliğine katkı sağlayacak projeyi kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler