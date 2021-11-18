Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması Sonuçlandı

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkçe şiirin öncülerinden olan Yunus Emre'nin Türk-İslam medeniyetini temsil eden çok önemli figürlerden biri olduğunu belirterek, üzerinden asırlar geçmesine rağmen eserlerinin günümüzde hala çok değerli olduğunu söyledi.

2021 yılının Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını; Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Altay, düzenledikleri yarışmanın sanat camiasından ilgi gördüğünü söyledi.

Amaçlarının Türk Halk Müziğine yeni eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Altay, yarışmaya katılan eser sahiplerine teşekkür etti.

Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması'nda jüri değerlendirmesi sonucu; "Anadolum" rumuzlu eseriyle Mehmet Erdinç Kadıoğlu birinci oldu. Özgür Yakınlar'ın "Şakrak" rumuzlu eseriyle ikinci olduğu yarışmada üçüncülüğü ise "Turnam" rumuzlu eseriyle yine Özgür Yakınlar elde etti.

Bir kişinin en fazla 3 eserle katılabildiği yarışmada 12 eser de mansiyona layık görüldü.

Yarışmanın sonuçlarına "besteyarismasi.konya.bel.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet