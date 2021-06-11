Yunus Emre Şiir yarışması ile anılacak

Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına seçilmesiyle, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre'nin anısına Porsuk Kültür Dergisi ile birlikte 'Yunus Emre Edebiyat Armağanı Şiir Yarışması' düzenliyor.

30 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuruların değerlendirileceği Yunus Emre Edebiyat Armağanı Şiir Yarışması'nın konusu serbest olarak belirlendi. Yarışmaya katılım sağlamak isteyen vatandaşların www.yunusemre.eskisehir.bel.tr web sitesine giriş yapabileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yarışmanın jüri üyelerinin Prof. Dr. Baki Asiltürk, Doç. Dr. Eylem Saltık, Doç. Dr. Gökhan Tunç, Şair Haydar Ergülen,Şair Orhan Haşim Elmalı, Prof. Dr. Medine Sivri ve Doç. Dr. Mehmet Can Doğan olduğunu açıkladılar.

Yunus Emre'yi tanıtmak ve hatırlatmak için billboard çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Aşka, dosta ve manaya giden yolda bizlere ışık olan, Anadolu'yu birleştiren dizeleriyle sesi çağları aşan Yunus Emre'nin anısını sevgi ve hoş görü şehri Eskişehir'de yaşatacağız" dediler.

Düzenlenen yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Porsuk Kültür Dergisi İmtiyaz Sahibi Saniye Ezgi Akyıldız ve dergi editörü Gökçe Güneyoğlu, "Bu yıl UNESCO tarafından Yunus Emre de anma kutlama yıl dönemleri arasına seçildi. Şiir yarışması düzenleme sebebimiz Eskişehir'e bir edebiyat armağanı olsun istememiz. Bu kapsamda Yunus Emre'yi kendi dilinde yaşatmayı seçerek şiir yarışması oluşturma kararı aldık. İnsanlara Eskişehir'in tarihinde önemli güzelliklerini Yunus Emre gibi nasıl duyurabileceğimizi düşünerek, edebiyat yoluyla seçmeye çalıştık, bunu Yunus Emre Edebiyat Armağanıyla başlattık. Büyükşehir Belediyemiz de Yunus Emre'nin adının yaşaması ve yaşatılması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Uzun soluklu olmasını dilediğimiz bu yarışmanın, her yıl farklı kategoride olmasını amaçlıyoruz. Şu ana kadar gelen başvurular oldukça yoğun ve güzel gidiyor. 30 Temmuza kadar takipçiler katılım göstermeye devam edebilirler, herkesin şiirlerini bekliyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yayına başladığımız ilk günden bu yana bizlere destek sağlamaya devam ediyor. Bu sebeple şehrimizin sevgi ve hoş görü şehri olarak anılmasını sağlayan Yunus Emre için birlikte bir yarışma düzenlemek bizleri son derece gururlandırıyor." ifadelerinde bulundular.

Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise, "2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesiyle beraber, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak Yunus Emre'nin adını ve anısını yaşatmak adına bir şiir yarışması düzenlemeye karar verdik. Bu şiir yarışmasında bizim yolculuğumuza eşlik eden ve iş birliği yapan, Eskişehir'imizde pek çok dinamiği bir araya getiren, kültür sanat alanında faaliyet gösteren Porsuk Kültür Dergisi ile işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Birbirinden değerli jüri üyelerimizin yapacağı değerlendirme sonucunda ayrıca bir seçki kitabında toplayarak yayınlayacağız. Bizler ilerleyen yıllarda bunu devam ettirmeyi, şehrimizle bu kadar özdeşleşmiş ve iç içe geçmiş Yunus Emre'nin adını yaşatmak adına devam etmeyi planlıyoruz" diyerek sözlerini Yunus Emre'nin 'Gelin Tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz" sözüyle tamamladı.

Kaynak: Bültenler