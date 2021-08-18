YUNUS EMRE ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLİYOR
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YUNUS EMRE ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLİYOR

YUNUS EMRE ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Porsuk Kültür Dergisi ile birlikte düzenlediği 'Yunus Emre Edebiyat Armağanı Şiir Yarışması' için gönderilen şiirlerin değerlendirilmesi devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Porsuk Kültür Dergisi ile birlikte düzenlediği 'Yunus Emre Edebiyat Armağanı Şiir Yarışması' için gönderilen şiirlerin değerlendirilmesi devam ediyor. Porsuk Kültür Dergisi İmtiyaz Sahibi Saniye Ezgi Akyıldız ve dergi editörü Gökçe Güneyoğlu, şiir yarışması hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ettiler.

Ziyaretçilerini ağırlayan Ayşe Ünlüce, "2021 yılının Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına seçilmesiyle, Eskişehir'in önemli değerlerinden biri olan Yunus Emre'nin adını ve anısını yaşatmak için Büyükşehir Belediyemiz ve Porsuk Kültür Dergisi işbirliği ile şiir yarışması düzenledik. Yarışmamızın katılım süreci sona erdi ve şuan için jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sürüyor. Kazanan yarışmacının eserini görmeyi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yarışmamıza ilgi göstererek katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. Ayşe Ünlüce, ziyaret sonrasında Akyıldız ve Güney'e Hanri Benazus'un Yunus Emre kitabını hediye etti.

Yunus Emre Edebiyat Armağanı Şiir Yarışması için Türkiye'nin dört bir yanından 600'ün üzerinde başvurunun geldiğini belirten Ezgi Akyıldız ve Gökçe Güney, "Jüri üyelerimiz Prof. Dr. Baki Asiltürk, Doç. Dr. Eylem Saltık, Doç. Dr. Gökhan Tunç, Şair Haydar Ergülen, Şair Orhan Haşim Elmalı, Prof. Dr. Medine Sivri ve Doç. Dr. Mehmet Can Doğan, yarışma için gönderilen şiirleri değerlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından bu kadar büyük bir katılımın olması bizleri çok mutlu etti" dedi.

Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından katılımcıların sonuçları Eylül ayı sonunda açıklanacak. 'Yunus Emre Edebiyat Armağanı Şiir Yarışması'nın sonucunda 1. ye 2000 TL, 2. ye 1500 TL, 3. cüye ise 1000 TL ödül verilecek.

Kaynak: Habermetre

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YUNUS EMRE ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLİYOR - Haberler
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