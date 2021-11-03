Şanlıurfa'da "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi" açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi"nin açılışı Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre'nin vefatının 700'ncü yıl dönümü dolayısıyla enstitünün atölyelerinde hazırlanan Yunus Emre sergisi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile davetliler katıldı.

Vali Erin ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından sergiyi gezerek minyatür, tezhip, hat, naht, dokuma, seramik, kilim gibi eserlerden oluşan ürünleri inceledi.

Sergi anı defterini imzalayan Vali Erin, Eskişehir Valiliğine ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm Şanlıurfalıları 4 Kasım'a kadar açık kalacak sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünün, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Projesi" kapsamında hazırladığı sergi, daha önce Van ve Trabzon illerinde gerçekleştirilmişti. Sergide, geleneksel Türk el sanatları minyatür, tezhip, hat, naht, süzeni gibi tekniklerin kullanıldığı 30'dan fazla eser, Yunus Emre'nin yaşadığı dönemi ve hayatını anlatan giysiler ile Selçuklu dönemini anlatan seramik formlar, dokuma kilim, heybe ve seccade gibi eserler yer alıyor.

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile de 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti.

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