Yunus Emre Sempozyumu Yeni
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Yunus Emre Sempozyumu Yeni

Yunus Emre Sempozyumu Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Afişi büyük görüntülemek için üzerine veya buraya tıklayınız.Sempozyum Programı için tıklayınız.Sempozyum 1. Gün Linki: https://youtu. be/TstPjAy9r3sSempozyum 2. Gün Linki: https://youtu. be/mfugGr-PfskSempozyum 3. Gün Linki: https://youtu. be/9XbLzXJCH0E.

Afişi büyük görüntülemek için üzerine veya buraya tıklayınız.

Sempozyum Programı için tıklayınız.

Sempozyum 1. Gün Linki: https://youtu. be/TstPjAy9r3s

Sempozyum 2. Gün Linki: https://youtu. be/mfugGr-Pfsk

Sempozyum 3. Gün Linki: https://youtu. be/9XbLzXJCH0E

Kaynak: Habermetre

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