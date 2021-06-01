Yunus Emre Sempozyumu Yeni

Afişi büyük görüntülemek için üzerine veya buraya tıklayınız.Sempozyum Programı için tıklayınız.Sempozyum 1. Gün Linki: https://youtu. be/TstPjAy9r3sSempozyum 2. Gün Linki: https://youtu. be/mfugGr-PfskSempozyum 3. Gün Linki: https://youtu. be/9XbLzXJCH0E.