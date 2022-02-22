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Yunus Emre Ortaokulu Kız Voleybol Takımı Hüyük'te ziyaretlerde bulundu

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Yunus Emre Ortaokulu Kız Voleybol Takımı Hüyük'te ziyaretlerde bulundu

Yunus Emre Ortaokulu Kız Voleybol Takımı sporcuları ve idarecileri, Hüyük ilçesinde bazı kamu kurumlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yunus Emre Ortaokulu Kız Voleybol Takımı sporcuları ve idarecileri, Hüyük ilçesinde bazı kamu kurumlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Voleybol takımı ilk olarak Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer'i ziyaret etti.

Çimer, sporcuları tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Takım daha sonra Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

Çiğdem, "Yeni sezon için de tekrar şampiyonluk sözü aldık. Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında da başarılar diliyorum. Kendilerinden güzel haberler bekliyoruz." dedi.

Yunus Emre Ortaokulu Kız Voleybol Takımı sporcuları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret etti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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