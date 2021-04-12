Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Kırşehir'de alıç fidanı dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Kırşehir'de alıç fidanı dikildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Kırşehir'de alıç fidanı dikildi

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı anısına Kırşehir Müzesi etrafına alıç fidanı dikildi.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı anısına Kırşehir Müzesi etrafına alıç fidanı dikildi.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir ve Aksaray sınırındaki Ulupınar köyünde türbesi bulunan Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılı nedeniyle Kırşehir Müzesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kurum personelinin katıldığı etkinlikte, müzenin etrafına çoğunluğunu Yunus Emre ile özdeşleşmiş alıç başta olmak üzere 300 sedir, ardıç ve iğneli çam fidan dikildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Yunus Emre ile özdeşleşen alıç fidanı da diktiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, dikilen bu fidanların toprağa, hayata, havaya verdiği oksijenden istifade edecek. İnşallah ağaçlandırmamız müze etrafında artarak devam edecek. Bu bölge ileri ki yıllarda şehrimizin nefes alacağı yerlerden olacak. Bu vesile ile fidanların toprakla buluşmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Töre Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Kırşehir'de alıç fidanı dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:06:43. #1.14#
title