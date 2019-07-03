Yunus Emre'nin tedavisi Van'da devam edecek

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçen yıl dünyaya gelen ensefalosel hastası Yunus Emre Batır, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilecek.

Bebeğin babası İkram Batır, yaptığı açıklamada, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın, beyin dokusu kafatasındaki açıklıktan dışarı çıkan oğlunun tedavisinin yapılması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Türkiye'nin bir çok yerinden hayırseverin kendisine ulaştığını aktaran Batır, "Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar beni arayarak Yunus Emre'nin tedavisi için gereken desteği vereceklerini söyledi. Allah devletimize zeval vermesin. Oğlumun hastalığını duyarak bana ulaşan tüm hayırseverlere teşekkür ederim." dedi.

Tedavinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacağını bildiren Batır, oğlunun sağlığına kavuşmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA