Yunus Emre'nin Şiirleri "Bir Ses Bir Nefes" ile ADÜ'de Yankılandı Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından Tasavvuf ve Halk Şairi olan Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılı ve "2021 UNESCO Uluslararası Yunus Emre Yılı" olması dolayısıyla düzenlenen "Bir Ses Bir Nefes" isimli şiir dinletisi, 27 Aralık 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın il Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, önceki dönem Aydın Milletvekili Ahmet Ertük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yönetmenliğini Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özbek, Genel Sanat Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova'nın üstlendiği etkinlik, şiir dinletisi ve semazen gösterisi ile başladı. Ünlü sanatçılardan oluşan etkinlikte, Nefes'te Neyzen Kerem Tufan, seslendirmede Prof. Dr. Yüksel Yalova, Semazen Nurhak Gönen, Vokalde Ahmet Akkaya, Ritimde Yağmurcan Pamukcu yer aldı.

Etkinlik sonunda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Yüksel Yalova ve 'Bir Ses Bir Nefes' ekibine teşekkür ederek; "Bugün bu ülkede şu anda olduğu gibi Türkçe konuşabiliyorsak, birliğimizi ve geleneğimizi şimdi olduğu gibi özgürce yaşatabiliyorsak, bu alanda geçmişte iz bırakmış temel değerlerden birisi olan Yunus Emre'nin hakkı çok büyüktür. Bugün onu yaşadık ve alışkın olmadığımız popüler kültürden farklı bir şekilde farklı bir diyara gittik. " dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol ise konuşmasında, "Bildiğim kadarıyla inancımızda ilk sema (matem), Resülullah Efendimizin Hz. Ebubekir'e sorduğu 'Rabbim senden razı sende ondan razı mısın? ' dediğinde yaptığı bir törenle başlıyor. Arkasından Şems Hazretleri ile daha güzelleşiyor. Ben bugün burada o güzelliğin bir benzerini yaşadığımızı düşünüyorum. Katkısı olan emek veren herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Etkinlik, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

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