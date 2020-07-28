Yunus Emre Millet Çarşısı'nda tuhafiye tezgahları da kuruldu Türkiye'nin en modern kapalı pazar yeri olan Yunus Emre Millet Çarşısı'nda tuhafiye tezgahları da kuruldu.

Türkiye'nin en modern kapalı pazar yeri olan Yunus Emre Millet Çarşısı'nda tuhafiye tezgahları da kuruldu. Korona virüs nedeniyle pazar yerinde tüm önlemler alınırken; tuhafiye esnafı tezgahlarını açmaktan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazar yerinde tuhafiye tezgahları da hizmet vermeye başladı. Tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) nedeniyle sıkı önlemler alındı. Pazar yerine giren vatandaşların ateşleri ölçülerek el dezenfektanı kullandırılıyor. Tuhafiye alanında hizmet veren pazarcı esnafına da hayırlı kazançlar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşları uyararak bu konuda açıklanan tedbirlere uymalarını istedi.

Başkan Çerçi 'Hayırlı kazançlar' diledi

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tuhafiye alanında hizmet veren esnafımız pandemiden en çok etkilenen pazarcı esnaflarımızdı. Korona virüs önlemlerini de alarak esnafımızın daha fazla mağduriyet yaşamasını istemedik. Esnafımız ile vatandaşımızın açıklanan önlemlere sıkı sıkıya uyarak alışverişlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini diliyorum. Esnafımıza da Rabbim helal kazançlar nasip etsin" dedi.

Türkiye'ye örnek pazar yerinde tezgahlarını açtıkları için sevinçli olduklarını belirten pazarcı esnafı da Başkan Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA