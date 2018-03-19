Yunus Emre Mahallesi Sakinlerinden Başkan Başsoy'a Ziyaret

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Karabina ve mahalle sakini bayanlar Erzincan Belediye Başsoy'u ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette söz alan Mahalle Muhtarı Abdülkadir Karabina "Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy göreve geldiği günden buyana mahallemiz adeta cennete dönüştü kendisine ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim." Dedi.

Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise "Göreve geleli yaklaşık 4 sene oldu. Bu süre zarfında şehrimizi adeta bir açık hava şantiyesine çevirdik. Daha önce söz verdiğimiz gibi hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmıyoruz. Önceliğimiz yeraltı çalışmalarını tamamlamaktı, bunu da başardık. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde öncelikle havai hatları yeraltına aldık. Doğalgaz problemi olan mahallelerin doğalgaz bağlantılarını gerçekleştirdik. Cansuyu projesini tamamladık. Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı problemi olan mahallelerin ihtiyaçlarını giderdik. Hiçbir mahallenin birbirinden üstünlüğü kalmadı. Bu şehrin her noktasında yaşan insanlar bizim için değerlidir ve tüm hemşerilerimizin daha sağlıklı daha modern şartlarda yaşamasını istiyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN