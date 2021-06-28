Yunus Emre konulu öykü yarışması başvuruları başladı

21'inci Yüzyılda Yunusça Yaşamak: Hoşgörü, Özveri, Sabır, Sevgi başlıklı kısa öykü yarışması başvuruları başladı.

21'inci Yüzyılda Yunusça Yaşamak: Hoşgörü, Özveri, Sabır, Sevgi başlıklı kısa öykü yarışması başvuruları başladı. Yunus Emre'nin öğretilerinden 'hoşgörü, sabır, özveri ve sevgi' temaları ekseninde yazılacak bütün kısa öyküler yarışma kapsamında kabul ediliyor.

Vefatının 700'üncü yılı nedeniyle 2021 yılı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yunus Emre'yi anma yılı olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile de 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması kararlaştırıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve osyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü düzenlediği kısa öykü yarışması ile küresel salgın sürecinde Yunus Emre'yi rehber edinerek nasıl yaşanılacağını öğrencilere düşündürtüyor.

TEMA: ÖZVERİ, SAYGI, SABIR VE ÖZVERİ

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin öğretilerinden "hoşgörü, sabır, özveri ve sevgi" temaları ekseninde yazılacak kısa öyküler yarışma kapsamında kabul ediliyor. Yarışma, okul kimlikleriyle başvuru yapan ortaöğretim kurumlarının 12'nci sınıf öğrencilerine açık olacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada yarışma ile ilgili şu sözlere verildi:

"Edebi tür olarak kısa öyküyü seçtik. Çağdaş edebiyatta öne çıkan kısa öykü; sözcükleri sayıca ekonomik, anlamca zengin kullanmayı gerektirir. Yunus Emre'nin şair olarak öne çıkan bir diğer yönü Sehl-i mümteni olarak adlandırılan; kolay görünen, ancak benzeri söylenmeye kalkılınca zor olduğu anlaşılan, özlü söz söyleme sanatındaki ustalığıdır. Kısa öykü yazma tecrübesi; Yunus Emre'yi bu bağlamda da anlamaya vesile olacaktır."

Öykülerin son gönderim tarihinin 30 Eylül olduğu yarışmaya üniversitenin web sitesi üzerinden başvuru yapılıyor. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere para ödülü verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı