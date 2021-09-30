Yunus Emre Kırşehir ve Aksaray sınırındaki anıt mezarında anıldı - Haberler
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Yunus Emre Kırşehir ve Aksaray sınırındaki anıt mezarında anıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Yunus Emre Kırşehir ve Aksaray sınırındaki anıt mezarında anıldı

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarında anıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarında anıldı.

Cumhurbaşkanlığınca 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi nedeniyle bu yıl ayrı bir anlam yüklenen anma etkinliği Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince düzenlendi.

Yunus Emre'nin anıt mezarında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okunarak çilehane ziyareti yapıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Anadolu'da Türk edebiyat dilinin oluşmasına öncülük eden Yunus Emre'nin vefatının 700. yılında Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını ifade etti.

Türk milletinin yetiştirdiği en büyük mutasavvıflardan Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörünün kaynağı olduğunu vurgulayan Akın, "Söylediği şiirlerle halkımızı huzur ve barış içinde yaşamaya sevk eden, gönüllere sevgi ve umut tohumları eken mana önderlerinden Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin dünya genelinde anılıyor olması onlara ev sahipliği yapan bölge insanımız için onur vesilesidir." dedi.

Yunus Emre'nin bütün insanlığı ilahi aşka, kardeşliğe, sevgi ve hoşgörüye davet eden bir gönül insanı olduğunu anlatan Vali Akın, şunları dile getirdi:

"Edebiyat dili olarak Farsça ve Arapça'nın yaygın olduğu bir dönemde Türk dilinin zenginliğini ve anlatımdaki gücünü ortaya koymuş ve şiirleri dilden dile dolaşarak günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde insanlık alemi farklılıkları bahane ederek birbirini yok etmeye çalışmaktadır. Bu sıkıntılarla mücadele etmenin yolu Yunus Emre gibi düşünmekten ve dünyaya gönül gözüyle bakmaktan geçmektedir. Kültürümüze hümanist fikirleriyle zenginlik katan Yunus Emre'yi bütün insanlığın hak ettiği gibi anlamasını temenni ediyorum."

Anma etkinliğine Aksaray Vali Vekili Mehmet Tanışır, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yunus Emre Kırşehir ve Aksaray sınırındaki anıt mezarında anıldı - Haberler
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