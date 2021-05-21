ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
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ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR Valiliği, tarafından büyük Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre'nin ölümünün 700'üncü yıl dönümü nedeniyle oluşturulan hatıra ormanına 5 bin fidan dikildi.

ESKİŞEHİR Valiliği, tarafından büyük Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre'nin ölümünün 700'üncü yıl dönümü nedeniyle oluşturulan hatıra ormanına 5 bin fidan dikildi.

Yunus Emre'nin ölümünün 700'üncü yılı nedeniyle Eskişehir-Ankara karayolu Kanlıpınar bölgesinde belirlenen 2 hektarlık alanda oluşturulan hatıra ormanına 5 bin fidan dikildi. Etkinliğe Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Orman Bölge Müdürü Recep Temel katıldı.

Yunus Emre'nin düşüncelerine fidan dikerek katkı sağlamış olduklarını belirten Temel, "Bu yıl bilindiği gibi Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıl dönümüne atfen 'Yunus Emre ve Tükçe yılı' olarak kutlanıyor. Biz de bu kapsamda Eskişehir Valiliği'nin bize verdiği talimat ile hem Mihalıççık'taki Yunus Emre Türbesi'nin olduğu yerde hem de burada bir hatıra ormanı kuruluşu yaptık. İnşallah Yunus Emre'nin güzel düşüncelerine, güzel fikirlerine biz de fidan dikerek ve ülkemizi yeşillendirerek katkı sağlamış olacağız" dedi.

ESKİŞEHİRSPOR'DA 2 BİN FİDAN DİKTİ

Vali Ayyıldız ve beraberindekiler daha sonra aynı bölgede Eskişehirspor'un başlattığı fidan kampanyası kapsamında 1,5 hektarlık alanda oluşturan hatıra ormanındaki fidan dikim etkinliğine katıldı. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, bugüne kadar kampanyada 48 bin fidanın satıldığını belirterek, "Bu kampanyaya yaklaşık 3 ay önce başladık. Şu anda satılan fidan sayısı 48 bin civarında Bu kampanya, hedeflediğimiz 1 milyon fidana ulaşabileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar 48 bin fidanın neredeyse yüzde 90'ı taraftarımızın bağışları ile oldu. Bugün 2 bin fidan dikiyoruz. İlk gelen para ile bir FIFA dosyasını kapatarak sorunu çözdük. Sırada, toplanacak para ile ilk hedefimiz Boffin,Toko ve Bienvenu dosyaları. Daha çok problemimiz var. Bunlar tek tek çözülmeli. Buradan gelecek olan paraların bir kuruşuna dahi sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESKİŞEHİR YUNUS EMRE HATIRA ORMANI'NA 5 BİN FİDAN - Haberler
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