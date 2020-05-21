Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı yeniden hizmete girdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı yeniden hizmete girdi. Çarşıyı baştan aşağı dezenfekte eden Altındağ Belediyesi ekipleri, diğer hijyen tedbirini almayı da ihmal etmedi.

Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı yeniden hizmete girdi. Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan çarşı, kapılarını yeniden müşterilerine açtı. Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen çarşıya, el dezenfekte cihazı yerleştirildi ve çarşıda ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca çarşıya girişlerde ateş ölçümü de yapıldı.

"Normal hayata geçiyor olmamız, kontrolü elden bırakmamız anlamına gelmiyor"

Yaşanan zor günlerden sonra hayatın yeniden normale dönüyor olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bir süredir kapalı olan halk çarşımızı yeniden hizmete açtık. Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı sadece Altındağlılar için değil, tüm Ankaralılar için önemli bir alışveriş merkezi. Yeniden açılması özlemle bekleniyordu. Çarşımız bugün kapılarını açtı. Tabii ki biz tedbirleri elden bırakmadık. Normal hayata geçiyor olmamız, kontrolü elden bırakmamız anlamına gelmiyor. Bu nedenle çarşımıza el dezenfekte cihazları yerleştirdik, ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Ayrıca çarşıya girişlerde ateş ölçümü de yapıyoruz" dedi.

Çarşı esnafının ve çarşıya gelecek olan müşterilerin de hijyen tedbirlerine mutlaka uymasını isteyen Balcı, "Kontrolü elden bırakmamalıyız. Kişisel hijyen tedbirlerine mutlaka uyulmalı. Hem çarşı esnafı, hem müşteriler hem de halkımızın sağlığı için özenli davranılmalı" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı öncesinde açılan çarşıya vatandaşların ilgisinin yoğun olmasını beklediğini sözlerine ekleyen Balcı, tüm çarşı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA