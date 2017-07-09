Yunus Emre Eserdi Yeşilyurt Belediyespor'da

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeşilyurt Belediyespor, Malatyalı defans oyuncusu Yunus Emre Eserdi'yi transfer etti.



Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren mavi beyazlılar, iç transferde 10 futbolcusuyla yeniden anlaşmasının ardından dış transferde de ikinci imzayı attırdı.



Futbola Malatya Tekelspor'da başlayan ve Evkur Yeni Malatyaspor'un da forması giyen Yunus Emre Eserdi, Gaziantepspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, 72 Batmanspor, Diyarbakır Kayapınar Belediyespor, Arsinspor, Körfez İskenderun, Denizli Futbol, Bayburt Grup Özel İdare, Kemerspor 2003 ve Serhad Ardahanspor formalarını giydi.



31 yaşındaki Yunus Emre Eserdi, storper bölgesinde görev yapıyor. - MALATYA