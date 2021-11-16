Yunus Emre Enstitüsünün "Türkçe Yeterlilik Sınavı" 15 Ocak'ta yapılacak

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Türkçeyi yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenenlerin dil yeterliliklerini belgelendirmek için düzenlenen Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın (TYS) 2022'deki ilki 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe seviyesini belgelendirme ihtiyacı olan herkesin girebileceği sınavın başvuru tarihleri 22 Kasım-17 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Üç oturumda gerçekleştirilecek sınavların birinci ve ikinci oturumu (okuma, dinleme ve yazma) grup olarak yapılacak.

Üçüncü oturumda ise konuşma becerileri her aday için ayrı ayrı değerlendirilecek. Sınavda başarılı olanlar puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde "Türkçe Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanacak.

"Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni" (CEFR) kapsamında geliştirilen sınav, yabancı öğrencilerin Türkiye'ye ilgisini artırmakla, öğrencilerin iş ve eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından büyük önem arz ediyor.

TYS, 2013'ten bu yana uluslararası ölçekte yılda 3 kez eş zamanlı olarak uygulanıyor. Türkçe Yeterlilik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfından muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlilik Belgesi, Türkiye'de veya kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyenler, Türkçe tercümanlık yapmak veya yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları için iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

TYS ve başvurularla ile ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet