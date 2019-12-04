Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yeterlik Sınavı 18 Ocak'ta yapılacak

04.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:08

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylere yönelik düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) ilki 18 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, yılda üç defa yapılan sınavların ilki için başvurular 27 Aralık'a kadar alınacak.

"Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni" doğrultusunda geliştirilen sınav üç oturumda düzenlenecek.

Adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterliklerinin ölçüleceği sınav, dünya genelindeki sınav merkezlerinde eş zamanlı uygulanacak. Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı sınavda başarılı olanlar, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olacak.

Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla gerçekleştirilen TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfından muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

Kaynak: AA