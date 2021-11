Yunus Emre Enstitüsünün Romanya'daki merkezleri 10. yılını kutluyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş ve Köstence şehrindeki merkezlerinin açılışının 10. yıl dönümü münasebetiyle bir basın bildirisi yayımladı.

Bükreş YEE tarafından yayımlanan bildiriye göre, YEE'nin Bükreş ve Köstence merkezlerinin açılışının 10. yıl dönümleri nedeniyle Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız ve Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan, enstitü ve faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Büyükelçi Füsun Aramaz, 53 ülke ve 64 merkezde açtığı kurslarla Türk dilini öğretmeye ve kültür-sanat etkinlikleriyle Türk kültürünü dünyaya tanıtmaya devam eden YEE'nin 10. yıl dönümü ile ilgili, "Bükreş ve Köstence Yunus Emre Enstitülerimizin başarılı çalışmalarını sürdüreceği inancıyla 10. yıl dönümlerini kutluyorum." dedi.

YEE merkezlerinin, Türkçe'nin öğretilmesinde, Türk kültürünün tanıtılmasında, Romanya'da yerleşik soydaşlarla kültür bağının korunmasında önemli görevler üstlenmekte olduğunu belirten Büyükelçi Aramaz, YEE'nin, dünyanın dört bir yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin yaşandığı bu dönemde ve yüz yüze derslerin mümkün olmadığı hallerde bile uzaktan eğitimi sürdürdüğünü vurguladı.

Romanya kamu kurumları çalışanlarına yönelik düzenlenen kursların YEE tarafından verildiğini de ifade eden Aramaz, YEE'nin, son dönemde devlet kurumlarından belediyelere, akademik çevrelerden müzelere kadar geniş bir yelpazede ve çok sayıda katılımcıya ulaşılmasını sağladığını kaydetti.

Aramaz ayrıca, YEE'nin geçen on yıl boyunca konserler, film gösterimleri, kültür/edebiyat buluşmaları, sergiler, sanat kursları, konferanslar, gastronomi sunumları gibi etkinliklerle Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtılmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Kültürel diplomasi alanındaki faaliyetlerde birlikte mesaide bulunduğumuz Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin tanıtımında önemli rol üstlenirken Türk ve Rumen halkları arasında kültür alanındaki etkileşim için sağlam bir kanal oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

YEE'nin Bükreş merkezinde 3 bin 700'den fazla Rumen'e Türkçe öğretildi

Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Yurdakul ise, "Dilimizin, kültürümüzün ve sanatımızın Rumen dostlarımıza tanıtılması ve Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel bağların pekiştirilmesi amacıyla bundan on yıl evvel Köstence'de faaliyete geçen Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, geçen zaman içinde görev bölgemizde sosyal ve kültürel hayatın bir parçası haline gelmiş, kurumsal olarak saygın bir konum kazanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Yurdakul, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin on yıllık zaman zarfında, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan ilgi duyanlara güzel Türkçeyi öğretmek için kurslar düzenlendiğini, Türk kültürü ve tarihinin tanıtılması için farklı alanlarda çalışmalar yaptığını, gerçekleştirdiği sergiler ve sanatsal faaliyetlerle her kesime ulaşmayı başardığını da belirtti.

YEE Bükreş Müdürü Mustafa Yıldız da Türkçe Yılı'nın, Bükreş ve Köstence merkezlerinin açılışının 10. yıl dönümüne denk gelmesinin çifte mutluluk yaşattığını belirterek, YEE'nin Bükreş merkezinde 3 bin 700'den fazla Rumen'e Türkçe öğrettiklerini ve büyük bir şevkle öğretmeye devam ettiklerini kaydetti.

2021 yılında öğrenci sayısının 1350'nin üzerinde olduğunu da ifade eden Yıldız, son bir yıl içerisinde önceki öğrenci sayılarını katlayarak arttırdıklarını da belirtti.

Salgına rağmen Türkçe kurslarına talebin rekor seviyeye ulaştığına işaret eden Yıldız, "Romanya Kamu Çalışanlarına Yönelik Türkçe Kursu" projelerinde Romanya'nın farklı bakanlıklarında görev yapan hatırı sayılır sayıdaki üst düzey yöneticiye Türkçe öğrettiklerini de ifade etti.

Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan da Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle, 2021 yılının UNESCO tarafından "Yunus Emre Yılı" ve Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak anılması kararına istinaden, ismini Anadolu şairinden alan Yunus Emre Enstitüsü için bu yılın, çeşitli anma etkinliklerinin düzenlendiği önemli bir yıl olduğunu kaydetti.

Romanya'da 10. yılını kutlayan YEE için 2021 yılının çok daha değerli ve önemli olduğunu ifade eden Balkan, 14 Kasım 2011 tarihinde hizmet vermeye başlayan Köstence YEE'de Türk dilini ve kültürünü tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı, aynı zamanda Romanya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

