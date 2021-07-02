Yunus Emre Enstitüsünün Romanya'da kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursları tamamlandı
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Yunus Emre Enstitüsünün Romanya'da kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursları tamamlandı

Yunus Emre Enstitüsünün Romanya'da kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'daki kamu çalışanlarına yönelik başlattığı Türkçe kurslarının ikinci dönemini tamamladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'daki kamu çalışanlarına yönelik başlattığı Türkçe kurslarının ikinci dönemini tamamladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bükreş YEE ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği iş birliğiyle başlatılan ve 285 katılımcının yer aldığı Türkçe kurslarının ikinci dönemi sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, 2021'in aynı zamanda Türkiye-Romanya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasının 10. yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Aramaz, Romanya'da Türkiye'nin, Türkçenin ve Türk kültürünün tanıtılması için hayata geçirilen muhtelif projelerden birinin kamu personeline yönelik Türkçe kursları olduğunu, bunun başarıyla uygulanmasından ve kursiyerlerin memnuniyet düzeyinden mutluluk duyduğunu belirtti.

"İlgi tahminimizin üstünde seyrediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız da kursların çevrim içi hale gelmesinin çok daha geniş kitlelere hitap etmenin yolunu açtığını belirterek "Romanya kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursu projemizi Bükreş Büyükelçiliğimiz ile başlattık. İlgi tahminimizin üstünde seyrediyor. Mart ayı başında başladığımız Türkçe kursumuzun şimdi ikinci dönemini tamamladık." ifadesini kullandı.

Yıldız, kurslarda hem Türkçenin hem de Türk kültürünün öğretildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" münasebetiyle Türkçe öğretimi seferberliğine başladıklarını da aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kurslarının yanında mevcut kurslarımıza Romanya'da Enstitünün bulunmadığı şehirlerden, hatta Türkiye'de ikamet eden Rumenler ve Moldovalılardan da talepler alıp kurslarımıza dahil ediyoruz. Ayrıca eylül ayında yeni açılımlar başlatıp sevgi ve barış dili olan Türkçeyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz."

Romanya'da 2011'den bu yana faaliyet gösteren Bükreş YEE, önceki dönemde yerli ve yabancı diplomatlara ayrıca Türkiye ve Romanya arasındaki "İkili Askerİ Eğitim ve İş Birliği Anlaşması" kapsamında Romanya Savunma Bakanlığı personeline yönelik Türkçe kurslarını da başarıyla devam ettiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayarak faaliyetlerine internet üzerinden ve sosyal medyadan devam eden Bükreş YEE, düzenlediği Türkçe kursları ve kültürel yarışmalarla Türkçeyi, Türk kültürünü, sanatını ve tarihini dost ve kardeş Romanya'da tanıtmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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