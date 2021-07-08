Yunus Emre Enstitüsünün Bükreş'te düzenlediği bilgi yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlediği "Bil Kazan" bilgi yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlediği "Bil Kazan" bilgi yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre kurumun organize ettiği ve Türk Hava Yollarının (THY) sponsor olduğu "Bil Kazan" bilgi yarışmasının ödül töreni Bükreş'te düzenlendi.

Sosyal medya hesaplarından düzenlenen ve Rumenlerin büyük ilgi gösterdiği yarışma 24 gün sürdü.

Ödül törenine Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Evren Güner, Türk Hava Yolları Bükreş Müdürü Ahmet Akpınar ve YEE Müdürü Mustafa Yıldız katıldı.

Yarışmaya katılan 1000'den fazla kişi arasında yapılan büyük çekilişle bir kişiye İstanbul-Bükreş gidiş dönüş uçak bileti, 4 kişiye de bir dönem Türkçe kursu hediye edildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Evren Güner, salgın koşullarına rağmen Romanya'da insanlara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttığı için YEE çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya