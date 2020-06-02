Yunus Emre Enstitüsünün "Bosna'da Ramazan" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı
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Yunus Emre Enstitüsünün "Bosna'da Ramazan" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek genelinde düzenlenen "Bosna'da Ramazan" konulu fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Yunus Emre Enstitüsünün
02.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:22

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek genelinde düzenlenen "Bosna'da Ramazan" konulu fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Mostar Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, Balkanlarda İslam kültürünü temsil eden en önemli ülkelerden biri olan Bosna Hersek'te, ramazan ayı vesilesiyle 14 Mayıs'ta başlayan fotoğraf yarışmasının büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Sosyal medyada 300 binden fazla etkileşim alan yarışmaya 110 fotoğrafın katıldığı vurgulanan açıklamada, en iyi 10 fotoğrafın jüri tarafından, kazanan ilk 5 fotoğrafın ise sosyal medya kullanıcılarının oylarıyla belirlendiği bildirildi.

Buna göre, yarışmada birinciliği Vogosca'dan Sara Duvnjak iftarı bekleyen yaşlı bir çifti çektiği fotoğrafla kazanırken, Mostar'dan Emsed Ljeljak'ın, tarihi Mostar Köprüsü'nün altında iftarı Kur'an okuyarak bekleyen bir çifti fotoğrafladığı kare ikinci oldu.

Buturovic Polje'den Irma Lipovac'ın iftar öncesi Neretva Nehri kıyısında çektiği fotoğraf üçüncü olurken, başkent Saraybosna'dan Hamid Jamakovic'in iftar topu fotoğrafı dördüncü, Srebrenik'ten Nejra Dzaferovic'in ay-yıldızlı tabak fotoğrafı ise beşinci oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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