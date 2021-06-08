Yunus Emre Enstitüsünden "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası" etkinliği

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası" etkinliği başladı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası" etkinliği başladı.

Çevrimiçi yapılan etkinlik açılışına YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in yanı sıra kısa film haftasında yapımları seyirciyle buluşacak birçok Arap ve Türk yönetmen katıldı.

YEE Rabat Müdürü Ensar Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası" etkinliğinin Türk halkı ile Arap halkları arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendireceğini belirtti.

Fırat, "Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduk. Kısa film haftası etkinliğinin daha fazla katılımlı yeni programlara ve kurslara bir giriş niteliğinde olacağını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

20 kısa film izleyiciyle buluşacak

Etkinlik kapsamında 10'u Türkiye, 10'u ise Fas, Mısır, Ürdün ve Lübnan'dan olmak üzere 20 kısa film gösterilecek.

Filmler 11 Haziran'a kadar "odka.eventive.org" internet sitesinden sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu